Usa: elezioni 2024, imprenditore Vivek Ramaswamy sale nei sondaggi sulle primarie repubblicane

- L’imprenditore statunitense Vivek Ramaswamy, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha registrato un incremento significativo nei sondaggi relativi alle primarie del Partito repubblicano. Il 52 per cento dei partecipanti ad una ricerca pubblicata da Harvard Caps – Harris Poll ha dichiarato di voler votare per Donald Trump, mentre Ramaswamy e il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, hanno ottenuto rispettivamente il 10 e il 12 per cento dei consensi. Rispetto ai numeri precedenti, Trump ha perso sette punti percentuali, mentre Ramaswamy ne ha conquistati ben dieci. Il 29 per cento dei partecipanti ha dichiarato di voler votare per DeSantis nel caso in cui Trump decidesse di non correre (un calo di 12 punti percentuali), mentre il 19 per cento ha scelto l’imprenditore, con un incremento del 12 per cento. Il sondaggio è stato condotto nelle giornate del 19-20 luglio, e vi hanno partecipato 2.068 persone. (Was)