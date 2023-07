Imprese: giovani professionisti incontrano Rocca, al lavoro per futuro e sviluppo Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A introdurre l’evento Elisabetta Maggini, Portavoce della Consulta Giovani imprenditori e professionisti del Lazio e presidente gruppo giovani Ance Roma – Acer: "Siamo grati al presidente Rocca per aver accettato il nostro invito. I giovani, con il loro carico di energie e competenze, rappresentano il presente e, ancor di più, il futuro dei territori - ha dichiarato Maggini -. La Consulta dei Giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio è nata, 11 anni fa, per aggregare idee e proposte. Il Lazio ha talenti ed eccellenze in qualsiasi settore e noi siamo pronti a dare il nostro contributo per tracciare, insieme all’amministrazione, obiettivi di lungo periodo e far crescere la Regione". Tra gli imprenditori intervenuti anche Angelica Donati, presidente Ance Giovani, che ha evidenziato le direttrici per il settore dell’edilizia regionale: "Sul tema della casa la Regione ha una forte incidenza e potrebbe fare la differenza. Occorre supportare le famiglie e coinvolgerci per sviluppare insieme delle soluzioni. Molto c’è da fare, poi, sul fronte infrastrutturale: scontiamo anni di immobilismo e pesano le grandi opere incompiute, indispensabili per un territorio ricco e popoloso come quello del Lazio - aggiunge Donati -. Infine, la carenza di risorse umane adeguatamente formate: nell’edilizia manca manodopera specializzata. Bisogna investire per la formazione di nuove figure qualificate. Non solo per le nostre aziende ma anche per l’attore pubblico, perché servono le giuste competenze in entrambi i settori, altrimenti non riusciremo a mettere terra gli investimenti e le risorse fondamentali per costruire il futuro che vogliamo". (segue) (Rer)