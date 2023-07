Imprese: giovani professionisti incontrano Rocca, al lavoro per futuro e sviluppo Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Consulta e questo incontro delineano il modello su cui l’Oar sta lavorando da tempo, finalizzato alla costruzione di studi e startup di architettura multidisciplinari. Temi comuni, come quello del turismo, su cui le categorie sono unite per chiedere l’avvio di un modello virtuoso", ha spiegato Paolo Anzuini, consigliere Oar e delegato commissione Giovani dell’Ordine. "La partecipazione del presidente Rocca - aggiunge Anzuini - è segno della disponibilità a mettersi in gioco e al confronto. L’auspicio è quello di poter incontrare il presidente Rocca ogni 6/8 mesi per trasferire 'in tempo reale' le trasformazioni e gli sviluppi del lavoro giovanile". (Rer)