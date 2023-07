Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10, Mondovì (CN), Sala Congressi CFP, via Sambuy 20, l’assessore Chiorino partecipa alla presentazione delle Academy di filieraOre 21, Bergamasco (AL), l'assessore Poggio interviene a “Tra Musica e Territorio”TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 10:30, Parma, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po: l'assessore Tresso partecipa a un incontro relativo alla proposta di un'intesa tra le Riserve MAB UNESCO lungo il fiume PoOre 12:30, Polo del '900 via del Carmine 14: l'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di presentazione del programma 2023/2024 del Polo del '900Ore 16:30, Palazzo Civico, Sala Orologio:seduta delle Commissioni I e Legalità. Odg: no alla chiusura della stazione dei Carabinieri Barriera Casale di strada traforo del Pino. (Rpi)