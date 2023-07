Ue: Valentini, difendere consumatori per tutelare Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumatori devono essere i protagonisti della transizione verde e digitale ma in un mondo sempre più complesso servono misure in grado di proteggere quelli più fragili. E' questo l'auspicio di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy, intervenuto al meeting informale dei ministri europei della competitività a Logrono, in Spagna. "Il consumo - ha sottolineato Valentini - è l'altra faccia del mercato unico: proteggendo i consumatori tuteliamo il mercato unico e la prosperità dell'Europa espressa dal suo Pil". Per far questo "è importante coordinare i nostri sforzi per sviluppare un pacchetto di misure più coerente rispetto al susseguirsi di provvedimenti dettati dall'urgenza", a maggior ragione in questa fase, in cui l'Ue si è data importanti obiettivi strategici. (segue) (Rin)