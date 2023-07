Ue: Valentini, difendere consumatori per tutelare Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione verde e la transizione digitale - è stato il ragionamento di Valentini - possono avvenire solo se vengono messe in pratica dai consumatori, che devono comprendere tali fenomeni e fare, di conseguenza, scelte responsabili. Però i consumatori si devono confrontare con un divario digitale sempre più ampio, nuovi strumenti finanziari, sviluppi dell'Intelligenza artificiale e gamification del web. Per affrontare queste nuove sfide abbiamo bisogno di misure a prova di futuro, che non possono che essere 'principle based', basate sui principi, perché non siamo in grado di anticipare gli sviluppi tecnologici". Per "proteggere i giovani e i consumatori vulnerabili, che sono i più esposti ai rischi delle tecnologie digitali è dunque necessario un nuovo approccio, che includa una cooperazione a livello politico oltre che amministrativo. Infine - ha concluso - l’azione degli Stati membri può essere efficace solo se basata sulla cooperazione, anche con gli Stati terzi. Il mercato unico è troppo grande per essere ignorato: le sfide globali devono essere risolte insieme, partendo dalla forza del consenso a livello Ue". (Rin)