Imprese: Pirelli, aggiustamento prezzo conversione del prestito obbligazionario equity-linked

- Pirelli comunica in una nota che con riferimento al prestito obbligazionario infruttifero di interesse senior unsecured guaranteed equity-linked denominato “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025”, a seguito della delibera dell’Assemblea del 29 giugno 2023 di distribuzione di un dividendo di 0,218 euro per azione ordinaria, il prezzo di conversione delle obbligazioni è modificato da 6,1395 euro a 6,0173 euro conformemente al regolamento del prestito obbligazionario stesso, con efficacia a partire dal 24 luglio 2023. (Com)