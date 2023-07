Catania: Fratoianni, Salvini agisce a una settimana da incendio aeroporto, alla faccia della tempestività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad una settimana di distanza dall'incendio dello scalo aeroportuale di Catania, ora arriva l'annuncio che Salvini ha convocato un tavolo al ministero. Alla faccia della tempestività". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "La verità è che questa destra è fuoriclasse quando si tratta di occupare ogni spazio di potere, ma è un vero e proprio disastro quando si tratta di gestire al meglio la cosa pubblica. Catania oggi è una città stremata ed umiliata, anche senza acqua e senza energia elettrica da giorni in una situazione climatica al collasso. Una città - conclude Fratoianni - dove chi doveva prevenire ed organizzarsi al meglio non lo ha fatto. Una destra incapace che i cittadini catanesi e quelli italiani non si meritano".(Rin)