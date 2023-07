Islam: l'Algeria convoca gli ambasciatori di Danimarca e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo algerino ha reagito agli episodi di profanazione del Corano che si sono verificate in Danimarca e in Svezia. Il ministero degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero ha convocato l'ambasciatore della Danimarca e l'incaricato d'affari dell'ambasciata di Svezia in Algeria per esprimere ufficialmente "la protesta e la ferma condanna dell'Algeria riguardo a questi atti immorali e incivili, che hanno gravemente intaccato la sacralità dei musulmani in tutto il mondo e urtato le loro sensibilità". Il governo algerino ha sottolineato con forza che tali comportamenti "non possono essere giustificati invocando la libertà di espressione, come alcuni hanno oltraggiosamente fatto. Al contrario, questi atti costituiscono una grave violazione dei valori fondamentali di una società civile". Inoltre, il ministero ha ribadito "l'urgente richiesta alle autorità di Danimarca e Svezia di prendere tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi ripetizione di tali atti riprovevoli, che sono inequivocabilmente respinti da tutte le religioni e le leggi internazionali". (Ala)