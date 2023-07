Caldo: Bonafoni (Pd), Regione Lazio si attivi per sicurezza su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della morte di un bracciante agricolo nel Viterbese, a quanto pare per un malore dovuto al caldo di questi giorni, "chiede alle istituzioni di mettere in atto tutte le azioni e le misure adatte a garantire la sicurezza di lavoratori e lavoratrici. È quanto chiedono da settimane alla Regione Lazio i sindacati. Ed è una misura doverosa proprio per scongiurare tragedie come quella di oggi, che colpiscono lavoratori, famiglie, comunità. I cambiamenti climatici in atto ci chiamano ad una maggiore determinazione nel trovare risposte adeguate a nuovi problemi, bisogni e criticità che già oggi impattano sulla vita di tante persone". Così in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della commissione "Trasparenza e pubblicità" del Consiglio regionale del Lazio. (Com)