Brasile: Agenzia aviazione civile autorizza Virgin Atlantic a operare voli da e per il Paese (2)

- I biglietti saranno in vendita a partire da agosto di quest'anno. Con la nuova rotta, Virgin Atlantic entrerà in concorrenza con la compagnia britannica British Airlines e con la cileno-brasiliana Latam. L'Anac informa inoltre che "la scorsa settimana anche un'altra compagnia aerea internazionale low cost, la Arajet, della Repubblica Dominicana, è stata autorizzata a volare in Brasile. Opererà tre voli settimanali da Santo Domingo all'aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo". "Anac sta valutando altre tre richieste di autorizzazione da parte di aziende che intendono operare in Brasile: due per il trasporto passeggeri e una per il trasporto merci. Attualmente sono 33 le compagnie aeree straniere autorizzate ad operare voli commerciali di linea nel Paese", conclude. (Brb)