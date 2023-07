Foggia: Conte, operazione antimafia dimostra importanza intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche settimana fa ero a Foggia per dire a gran voce con il M5s, le associazioni e i cittadini 'alziamo la testa' contro la criminalità organizzata. Oggi apprendiamo la notizia degli 82 arresti e del duro colpo sferrato contro la mafia foggiana nell’operazione Game Over, per cui ringrazio il Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia, i magistrati della direzione distrettuale Antimafia di Bari e della direzione nazionale Antimafia, tutte le unità speciali impegnate in questa operazione. Al governo abbiamo rafforzato gli strumenti di lotta dello Stato su quel territorio contro la Società foggiana, potenziando i presidi di legalità con uomini, mezzi, risorse, e con l’istituzione della sezione staccata della Dia. Questa operazione dimostra una volta di più l’importanza delle intercettazioni nella lotta ai clan: al governo Meloni e ai suoi ministri diciamo di smetterla di attaccare e delegittimare strumenti fondamentali per mettere all’angolo le mafie". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)