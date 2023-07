Brasile-Usa: la Nasa lancerà satelliti per monitorare disboscamento Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Nelson in Brasile è la prima tappa di un breve tour nei Paesi dell'America Latina che porterà l'amministratore della Nasa in Argentina e Colombia per parlare delle relazioni bilaterali con i Paesi sudamericani quanto alle questioni geo-spaziali, scientifiche, e dall'ambiente. La Nasa è coinvolta in una serie di attività con i paesi, tra cui il programma Servir Amazonia, che utilizza i dati della Nasa Earth Science per consentire a scienziati e responsabili delle decisioni in tutta la regione di monitorare e comprendere i cambiamenti ambientali quasi in tempo reale, valutare le minacce climatiche come la deforestazione e la sicurezza alimentare e rispondere rapidamente ai disastri naturali. (segue) (Brb)