Brasile-Usa: la Nasa lancerà satelliti per monitorare disboscamento Amazzonia (3)

- Lula e Nelson hanno anche parlato della possibile partecipazione del Brasile al Progetto Artemis, che dovrebbe segnare il ritorno delle missioni con equipaggio sulla Luna con l'obiettivo di preparare i viaggi su Marte. Il Brasile è uno dei partner statunitensi che possono beneficiare della ricerca svolta dalla missione. Domani l'ex astronauta sarà a San Paolo con la ministra brasiliana della Scienza e della tecnologia, Luciana Santos, per visitare l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) e la sede della compagnia aerospaziale brasiliana Embraer. Bill Nelson è stato accompagnato nella sua visita dall'ambasciatrice statunitense a Brasilia, Elizabeth Frawley Bagley. In una breve battuta alla stampa la diplomatica ha detto che Lula e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbero parlare "a breve", ma non indicato date o argomento delle conversazioni. (Brb)