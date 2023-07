Pnrr: Gava, da Corte Conti ok a operato Mase su biometano, teleriscaldamento, smart grid e Po

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Corte dei Conti ha approvato l’operato del Mase relativamente ai piani di intervento del Pnrr per lo sviluppo del bio-metano, dei sistemi di teleriscaldamento, per il rafforzamento delle Smart Gride la rinaturazione dell’area del Po. Con ben quattro deliberazioni differenti, la Sezione centrale di controllo si è espressa sulla economicità, efficienza ed efficacia dell’impiego delle risorse, dando disco verde a misure importanti di questo ministero, raccomandando ovviamente aggiornamenti continui e massima attenzione. Un plauso al dipartimento Pnrr e alle direzioni afferenti per l’ottimo lavoro svolto. Andiamo avanti con celerità, visione e pragmatismo". Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. (Rin)