Italia-Egitto: ministro Ghaffar visita policlinico Gemelli a Roma, "tra i primi al mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar si è recato in visita questa mattina al policlinico Gemelli di Roma, con al seguito una nutrita delegazione. La visita è stata promossa da Eni ed Eni Foundation nell'ambito dell'impegno su temi di salute, nei Paesi all'interno dei quali opera. A fare gli onori di casa, il direttore generale professor Marco Elefanti, professor Antonio Gasbarrini, preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il professor Giovanni Scambia, direttore scientifico di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. "Il policlinico Gemelli – ha ricordato il professor Gasbarrini - è al momento uno dei principali nosocomi italiani con un'offerta di salute a 360 gradi, anche se al momento il nostro fiore all'occhiello sono le cure oncologiche; in termini di numero di pazienti trattati (110.000 pazienti oncologici trattati ogni anno) il Gemelli è il primo ospedale in Italia. Nella classifica stilata ogni anno da Newsweek siamo al 37mo posto nel mondo e tra i primi dieci in Europa. Siamo lieti e onorati che abbiate deciso di visitare il nostro ospedale". (segue) (Com)