Italia-Egitto: ministro Ghaffar visita policlinico Gemelli a Roma, "tra i primi al mondo" (2)

- "È un piacere per noi visitare questo che è considerato tra i primi ospedali al mondo – ha commentato il Ministro Abdel Ghaffar -. Tra le principali expertise accreditate nel mondo avete il Cancer Center, il centro di riabilitazione visiva e il centro trapianti. Siamo ansiosi di conoscere di più delle vostre attività e di inviare alcuni dei nostri medici e infermieri a fare training qui da voi. Sarebbe infatti interessante mettere a terra una partnership tra l'Università Cattolica e le nostre Facoltà di Medicina", ha aggiunto il ministro della Salute, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Educazione superiore e della ricerca." Un'altra possibilità di cooperazione si apre sul fronte della ricerca. "In Egitto abbiamo eccellenti team di ricerca in diversi campi – ricorda il ministro - come l'oncologia pediatrica (il Children's Cancer Hospital Egypt 57357 è il più grande ospedale dedicato all'oncologia pediatrica del mondo), l'oncologia, le patologie correlate dall'epatite C (l'Egitto ha eradicato l'Hcv e ha una storia di successo nel trattamento dell'epatocarcinoma). Abbiamo adottato un programma nazionale sul tumore della mammella – prosegue il ministro - e anche in questo settore siamo alla ricerca di collaborazioni. In pochi anni siamo riusciti a passare dal diagnosticare il 75 per cento dei casi in stadio 4, all'attuale 29 per cento di diagnosi in fase tardiva; un risultato ottenuto grazie ad un vasto e capillare programma di screening e ad un'offerta di trattamento gratuito. Molto importante anche il nostro programma di trapianto di midollo per talassemia; abbiamo 6-7 centri dedicati al trapianto di midollo, ma anche lunghe liste d'attesa e quindi abbiamo bisogno di collaborazioni anche in questo settore. Ci sono insomma tanti ambiti nei quali possiamo lavorare insieme". (segue) (Com)