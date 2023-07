Italia-Egitto: ministro Ghaffar visita policlinico Gemelli a Roma, "tra i primi al mondo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dallo scorso anno – ricorda il ministro della salute egiziano - l'Egitto si è dotato di una legge sui clinical trial, abbiamo dunque il framework e riteniamo che questa sia una buona base di partenza per collaborare a trial clinici multicentrici mettendo a disposizione anche le nostre facility e i nostri enormi data base in diversi ambiti di ricerca"."L'Egitto ha deciso di investire molto in sanità e sta trasformando il Nasser Institute Hospital – ricorda la professoressa Maha Ibrahim del Medical Research Institute egiziano - in un centro di ricerca scientifica destinato a diventare una vera e propria 'medical city'. In quest'ottica sono previste numerose collaborazioni internazionali nel settore dell'oncologia pediatrica, dell'oncologia e dei trapianti d'organo. Abbiamo dunque bisogno di esplorare e conoscere il know how dei principali centri di ricerca internazionali per capire come applicarlo da noi e di certo ci saranno molti ambiti di collaborazione con il Gemelli". (segue) (Com)