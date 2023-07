Italia-Egitto: ministro Ghaffar visita policlinico Gemelli a Roma, "tra i primi al mondo" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il policlinico Gemelli – ricorda il professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di emergenza – gioca anche un ruolo importante nelle maxi-emergenze, come quelle che possono verificarsi in occasione di disastri ferroviari, terremoti, ma anche a seguito di contaminazioni chimiche e nucleari. Ogni anno organizziamo delle simulazioni per tenere vive le conoscenze sul trattamento di questi pazienti; all'interno del nostro Policlinico opera anche un nucleo di vigili del fuoco, in grado di montare le tende di decontaminazione nell'arco di 20 minuti". Al termine dell'incontro in Sala Consiliare, la Delegazione al seguito del Ministro della Salute è stata accompagnata dal professor Gasbarrini a visitare alcune facility di ricerca e reparti del policlinico A. Gemelli. (Com)