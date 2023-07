Spagna: Ap, congratulazioni a Nunez Feijoo per vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Alberto Nunez Feijoo per la vittoria alle elezioni di ieri. I cittadini spagnoli hanno indicato chiaramente il loro volere e il pieno supporto al progetto del Partido Popular e del Ppe in Europa. Ci auguriamo sia un primo e importante segnale in vista anche delle elezioni europee cosicché a vincere siano ancora i valori di democrazia, liberalismo ed europeismo". Lo scrivono in una nota i dirigenti di Alternativa popolare, Paolo Alli e Stefano Bandecchi. (Com)