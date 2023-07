Decreto Pa bis: Pd, spoil system selvaggio Sangiuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ennesima forzatura con le stesse modalità. Un decreto che va convertito rapidamente e un emendamento del governo inserito surrettiziamente all’ultimo momento destinato a sostituire vertici o dirigenti, a stravolgere la struttura del ministero e a togliere autonomia a organismi tecnici o scientifici. Adesso è il ministro Sangiuliano che vuole riorganizzare completamente il ministero, facendo decadere tutti gli attuali dirigenti generali, strutturando il ministero in dipartimento e mettendo le mani su organismi che dovrebbero essere autonomi e liberi dalla politica. Uno spoil system selvaggio che non risparmia più niente e nessuno. Si decide di sottoporre al controllo politico gli organi tecnici e scientifici del ministero ai quali di fatto viene sottratta la necessaria autonomia. Trattandosi di cultura questo è ancora più serio e preoccupante. Ci opponiamo fermamente a questo emendamento: è inaccettabile l’assalto a ogni spazio pubblico messo in campo da questo governo". Lo scrivono in una nota i deputati del Pd della commissione Cultura della Camera. (Com)