Roma: Regione Lazio, per incendio Pontina impegnati 2 elicotteri e 7 squadre Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Sono state impegnate sette squadre con i moduli antincendio con l’ausilio di due elicotteri della Protezione civile del Lazio per spegnere le fiamme divampate in entrambi i lati della strada statale 148, all'altezza di Castel Romano, a sud di Roma. Le operazioni sono state disturbate dalla presenza di forte vento in linea con il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, individuato dal 15 giugno al 30 settembre. Lo rende noto la Regione Lazio. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 ha una dotazione finanziaria di oltre 19 milioni di euro, ben 7 milioni di euro in più rispetto al precedente. La Regione Lazio ha inoltre attivato una campagna antincendio boschivo attraverso un’opera di informazione, divulgazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione relativamente ai rischi, ai comportamenti da assumere, ai divieti, alle prescrizioni e alle regolamentazioni delle attività riguardanti gli incendi boschivi, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di settore presenti sul territorio.(Com)