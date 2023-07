Roma: Foschi (Pd), al fianco dello spazio Brancaleone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco dello spazio Brancaleone di via Levanna che rischia di essere chiuso. Questo luogo prezioso ha dimostrato il suo valore inestimabile per l'intero territorio municipale e la nostra città, offrendo un rifugio per l'arte, la creatività e la conoscenza". Lo scrive Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "Negli anni, Brancaleone ha rappresentato un punto di aggregazione, promuovendo attività culturali, laboratori e incontri che hanno alimentato la crescita intellettuale e la partecipazione attiva della nostra comunità. Siamo certi che l'amministrazione troverà una soluzione per salvare questa importantissimo presidio culturale", conclude Foschi.(Com)