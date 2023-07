Spagna: Moretti (Pd), asse politico Ue non si sposterà a destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Spagna ci ha dato una lezione importante: Sanchez è riuscito in una impresa che era data per persa; ha sconfitto l’avanzata della destra, che Meloni dava per scontata. Sanchez ha avuto due donne chiave che hanno saputo coniugare economia e diritti: la ministra Nadia Calvino, donna dal forte background tecnico ed europeo, amata dal mondo economico e delle imprese, e Yolanda Diaz, che ha riunito intorno al premier lo schieramento di sinistra. Sono donne che hanno fatto la differenza. Questo voto spagnolo insieme a quanto accaduto in Europarlamento, dove i socialisti vincono la battaglia sulla legge del ripristino della natura grazie a 20 voti dei popolari, ci danno un primo importante segnale riguardo alla tentata operazione di Weber di schiacciare a destra il partito lo popolare. Dobbiamo capire quale Europa vogliamo, quella dei nazionalisti e degli egoismi o quella della solidarietà e della cooperazione". Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Metropolis. (Rin)