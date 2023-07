Trasporti: Unindustria, bene sviluppo terminal Pomezia e prima nave container a Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- Per il trasporto merci, nel Lazio al via progetto di sviluppo del terminal ferroviario di Pomezia e prima nave container a Gaeta. "Per la nostra Regione e per tutto il sistema delle imprese del Lazio oggi è stata una giornata importante nel settore del trasporto merci, che gioca un ruolo di primaria importanza per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo". Lo dichiara in una nota Angelo Camilli presidente di Unindustria. A Santa Palomba è stato presentato oggi il progetto di sviluppo e potenziamento del Terminal ferroviario di Pomezia, quale importante nodo intermodale a supporto del tessuto produttivo di Roma e del Lazio. Sono circa 170mila metri quadrati per un Terminal che entro il 2030 diventerà per Roma e per tutto il Centro Italia un hub strategico per la crescita del trasporto delle merci su ferrovia. "Voglio ringraziare a nome di tutte le aziende di Unindustria l'ad di Mercitalia Sabina de Filippis, il presidente di Mercitalia Carlo Palasciano, l'ad Fs sistemi urbani Umberto Lebruto, l'assessore alla Mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, della Regione Lazio Fabrizio Ghera e la sindaca di Pomezia Veronica Felici. Si tratta di un impegno fondamentale delle Istituzioni e delle Aziende, al quale Unindustria non farà certamente mancare il proprio contributo", aggiunge Camilli. Sempre oggi, la Compagnia di Navigazione Kalypso del Gruppo Rif Line, ha sperimentato il terminal del porto di Gaeta, gestito da Intergroup, per l'imbarco e sbarco di propri traffici di container provenienti dal Far East. Si tratta di 400 teu, ovvero 200 container. "È un primo attracco fondamentale per lo sviluppo di uno scalo che potrà diventare un gateway strategico per la crescita del sud del Lazio", conclude Camilli. (Com)