Russia-Cina: incontro tra Patrushev e Wang Yi, focus su cooperazione e difesa

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, e il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, hanno discusso dell'approfondimento della cooperazione e di questioni di difesa. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Consiglio di sicurezza russo. "Sono state discusse le questioni dell'approfondimento della cooperazione russo-cinese nei formati bilaterali e multilaterali e la progressiva espansione della cooperazione pratica tra Russia e Cina al fine di rafforzare in modo completo la sicurezza dei due Paesi", si legge in un comunicato stampa. E' stata anche discussa la situazione nella regione dell’Asia-Pacifico. L'incontro di Patrushev e Wang Yi si è svolto a Johannesburg, in Sudafrica, a margine di una riunione di alti rappresentanti degli Stati Brics responsabili per le questioni di sicurezza. (Rum)