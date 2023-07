Regno Unito: sospesi scioperi presso aeroporto Gatwick dopo proposta aumento salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati annullati alcuni scioperi previsti per quest'estate all'aeroporto di Gatwick, vicino Londra, dopo che al personale è stato offerto un migliore accordo salariale, inclusi aumenti fino al 43 per cento per alcune categorie di lavoratori. L'azione sindacale prevista per circa mille dipendenti, compresi quelli con ruoli di smistamento bagagli e check-in, da venerdì 28 luglio a martedì primo agosto, è stata quindi rimandata. Il sindacato britannico Unite ha confermato che il personale di tre delle quattro società coinvolte non prenderà parte all'azione prevista per la fine di questa settimana. (Rel)