Piemonte: Talea group inaugura il nuovo hub logistico da 13 mila metriquadri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Talea Group, società attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, ha inaugurato il nuovo hub logistico automatizzato a Nichelino in Piemonte. Uno spazio da 13 mila metriquadri che impegnerà 51 persone. La filosofia del centro è che è la merce a muoversi verso l'operatore e non viceversa, con l'obiettivo di velocizzare molto il processo di preparazione della spedizione e, di conseguenza, la consegna al cliente. Inoltre, il polo si avvarrà di un impianto fotovoltaico per abbattere le emissioni di Co2. L'investimento sull'impianto è di circa 5 milioni di euro. (segue) (Rpi)