Piemonte: Talea group inaugura il nuovo hub logistico da 13 mila metriquadri (2)

- "Siamo lieti di annunciare oggi l'avvio del nuovo hub logistico a Nichelino che ci consentirà di offrire ai clienti un'esperienza di acquisto ancora più rapida e snella con consegne previste nel Nord e Centro Italia entro 24 ore - ha affermato Riccardo Iacometti, presidente e amministratore delegato di Talea Group S.p.A. -. L'impianto, infatti, è completamente automatizzato, in linea con i più elevati standard tecnologici e di sostenibilità, binomio quello tecnologia-esg che da sempre accompagna la crescita del nostro Gruppo. Il rilascio di nuovi hub logistici automatizzati rientra nella strategia di crescita prevista dal nuovo piano industriale che punta sulla supply chain, fondamentale elemento di valore per il sostegno dei ricavi del nostro Gruppo. Un plauso sentito e partecipato a tutto il team operation che ha lavorato con dedizione ed entusiasmo negli ultimi due mesi per rispettare la dead-line di rilascio entro oggi, 24 luglio", ha concluso. (Rpi)