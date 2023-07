Milano: Sala, no critica al Governo, ma dal Pnrr più interesse nei confronti del patrimonio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non lo dico oggi perché siamo in una triste situazione, ma dico che un pochettino, non è certo una critica a questo Governo, il Pnrr poteva raccogliere un po’ più interesse nei confronti del patrimonio pubblico”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenendo al Consiglio Comunale in corso oggi a Milano. Il sindaco, riferendo sull’incendio accaduto lo scorso 7 luglio alla “Casa per Coniugi”, ha spiegato come in “questa sfida che coinvolge anche il Consiglio ogni volta che si discute di investimenti, opere, lavori e adeguamento del patrimonio immobiliare, la cui importanza è stata resa evidente dalla tremenda vicenda che oggi ricordiamo” sia necessario che “le Istituzioni e il Governo non ci lascino soli”. Questa “è una richiesta che sta emergendo da tanti enti territoriali, che devono far fronte ad un'opera di ammodernamento del loro patrimonio immobiliare e che - ha concluso Sala - richiede significative risorse finanziarie e comporta la necessità di confrontarsi con una straordinaria complessità operativa”. (Rem)