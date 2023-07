Russia-Cina: Patrushev, Mosca e Pechino proteggono diritti di Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina danno importanti contributi alla difesa dei diritti e degli interessi dei Paesi in via di sviluppo e al mantenimento della pace e della stabilità nel mondo. E' quanto ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, nel corso di un incontro con il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, a margine di una riunione del gruppo Brics a Johannesburg, in Sudafrica. "Nella situazione attuale, Russia e Cina si oppongono congiuntamente alla politica di azioni unilaterali e si oppongono alle azioni egemoniche che utilizzano meccanismi multilaterali come pretesto per proteggere gli interessi di una minoranza di Paesi", ha detto Patrushev. Il funzionario russo ha inoltre sottolineato che la Russia è pronta a rafforzare l'impegno strategico con la Cina, espandere la cooperazione pratica, approfondire il coordinamento e la cooperazione all'interno del gruppo Brics e della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). (Rum)