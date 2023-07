Ucraina: Zelensky presiede riunione governativa su esportazioni di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione governativa, durante la quale è stato discusso il tema dell'esportazione di grano. A renderlo noto è stato lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram. Secondo il leader ucraino, Kiev si fida degli accordi stipulati con la Commissione europea, ma "si sta preparando per qualsiasi sviluppo" della situazione. "La nostra posizione è chiara: bloccare le esportazioni via terra dopo il 15 settembre, quando le restrizioni appropriate cessano di funzionare, è inaccettabile", ha sottolineato Zelensky. Il presidente ha aggiunto che l'Ucraina rimane in contatto con tutte le parti interessate per trovare una soluzione soddisfacente. (Kiu)