Usa: Ohio, poliziotto sguinzaglia il cane contro un camionista afroamericano disarmato

- Le autorità statunitensi stanno indagando su un incidente avvenuto il 4 luglio scorso in Ohio, quando un poliziotto ha sguinzagliato il proprio cane di servizio contro un camionista afroamericano, arresosi dopo un breve inseguimento sull’interstatale I-35. L’incidente è stato registrato dalle telecamere in dotazione alle forze dell’ordine. In base alle informazioni attualmente disponibili, la polizia statale ha cercato di fermare il camion guidato da Jadarrius Rose, 35 anni, dopo aver notato la mancanza del parafango di una delle ruote posteriori. L’uomo non si è fermato, dando il via ad un inseguimento con le forze dell’ordine, conclusosi grazie al posizionamento di una striscia chiodata. A quel punto, Rose è uscito dal veicolo e ha seguito le istruzioni fornite dai poliziotti, con le mani in alto. Nel filmato, si sente chiaramente un agente della polizia statale mentre chiede al collega della polizia locale di Circleville di non sguinzagliare il cane. “Non mentre ha le mani in alto”, si sente nel filmato. Nonostante ciò, il poliziotto locale ha rilasciato il cane, il quale ha morso l’uomo per quasi un minuto prima che gli agenti riuscissero a staccarlo. (Was)