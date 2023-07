Mauritania: presidente Ghazouani, risultati "incoraggianti" in nuove strategie per l'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania ha messo in opera nuove strategie in favore della produzione agricola, del rimboschimento, della diversificazione delle sementi che hanno dato risultati incoraggianti. Lo ha detto il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, intervenuto oggi ad un panel del vertice dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) sui sistemi alimentari, a Roma. “In Africa una persona su cinque soffre di fame, il doppio rispetto alla media globale”, ha ricordato Ghazouani, per il quale “servono sistemi alimentari nuovi, più sostenibili” per affrontare la crisi alimentare globale. Il presidente mauritano ha tuttavia lamentato “l’insufficienza di risorse mobilitate per contrastare l’insicurezza alimentare e la situazione” attuale, che ha definito “critica”.(Res)