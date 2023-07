Piemonte: approvato nuovo regolamento agriturismi che apre alla consegna dei piatti a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi possono svolgere il servizio di asporto anche con consegna a domicilio dei piatti preparati in azienda. È la novità del nuovo Regolamento approvato oggi dalla giunta regionale del Piemonte, risultato di un confronto dell'amministrazione regionale con tutte le associazioni di categoria che hanno contribuito a formulare un testo condiviso che rispondesse alle esigenze del settore agricolo. "Con questo nuovo regolamento – ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio – abbiamo ascoltato le istanze delle imprese che chiedevano di rendere più flessibile la normativa sulle loro attività che non comprendeva quella dell'asporto delle specialità fatte in casa, prodotti di punta della enogastronomia piemontese". (segue) (Rpi)