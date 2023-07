Roma: Di Stefano (Udc-Fi), su project wi-fi e 5G più ombre che luci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel project per la realizzazione, gestione e manutenzione del 5G e del wi-fi nel territorio di Roma Capitale, "ci sono più ombre che luci". Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina. "Leggendo con attenzione la Delibera di Giunta sul project per la realizzazione, gestione e manutenzione del 5G e del wi-fi nel territorio di Roma Capitale, mi sono reso conto che iniziano ad essere troppi i lati oscuri della vicenda. In primis la sorprendente velocità: un'azienda australiana, che sbarca in Italia a febbraio del 2022, invia una proposta al Sindaco di Roma alla fine dello stesso anno, e dopo appena tre mesi si ritrova bell'e pronta una delibera di Giunta sull'argomento - afferma Di Stefano -. Questo iter, per quanto mi riguarda, insinua qualche dubbio: siamo in una città come Roma, dove un cittadino per avere una carta d'identità deve attendere perlomeno sei mesi, e dove un imprenditore deve attendere quindici-vent'anni per ottenere un permesso a costruire". (segue) (Com)