Roma: Di Stefano (Udc-Fi), su project wi-fi e 5G più ombre che luci (2)

- "Ma la cosa ancora più bizzarra - prosegue il consigliere Di Stefano - è che la proposta per un progetto così importante viene presentata non da un grande operatore delle telecomunicazioni, esistente in Italia da decenni, ma da una società poco conosciuta - almeno per quanto mi riguarda – che intende realizzare il suddetto progetto dichiarandosi mandataria di un raggruppamento di imprese che deve ancora nascere. Tutto ciò - spiega il capogruppo - chiedendo ai cittadini il sacrificio di 20 milioni di euro – perché tale è la cifra con cui Roma Capitale porterà avanti questa iniziativa. Oggi stesso - conclude Di Stefano - ho chiesto al Direttore Generale di Roma Capitale tutta la documentazione inerente alla proposta, e domani proporrò in Aula, in sede di discussione sull'assestamento di bilancio, di bloccare ogni spesa finalizzata al progetto finché sulla questione non torneremo ad avere più luci che ombre". (Com)