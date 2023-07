Bulgaria: modifica del giorno della Festa nazionale, cresce il dibattito tra le forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce il dibattito attorno alle proposte di modifica costituzionale presentate dalla coalizione Continuiamo il cambiamento (Pp)-Bulgaria democratica (Db). In particolare, la discussione si è concentrata sulla proposta di spostare il giorno in cui si celebra la Festa nazionale, dal 3 marzo al 24 maggio. Il 3 marzo 1878 il Paese venne liberato dal dominio dell’Impero ottomano. L'indipendenza venne sancita con la Pace di Santo Stefano firmata dalla Russia e dagli ottomani. Il 24 maggio si celebra attualmente in Bulgaria la Festa della cultura, ricordando in questo modo il contributo dei Santi Cirillo e Metodio che crearono l’alfabeto cirillico, usato ancora oggi nel Paese, ed eseguirono la prima traduzione della Bibbia in antico slavo. (segue) (Seb)