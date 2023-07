Bulgaria: modifica del giorno della Festa nazionale, cresce il dibattito tra le forze politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo a rotazione, Nikolaj Denkov, ha dichiarato che a suo avviso il 24 maggio è il giorno più adatto. "Per me, il 24 maggio è sempre stata la festa più luminosa e unisce tutti. E vi chiedo: chi in Bulgaria si opporrebbe al fatto che il 24 maggio è una festa luminosa per tutti noi?”, ha detto Denkov. Il movimento di destra Rinascita si oppone all’idea perché, secondo il suo esponente Kostadin Kostadinov, “senza il 3 marzo non ci sarebbe il 24 maggio, ovvero non ci sarebbe nessuno a festeggiare il 24 maggio”. La leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Kornelija Ninova, ritiene che “l'intera idea del cambiamento costituzionale” sia un “passo falso” e che l’idea di cambiare la Festa nazionale “dividerà inevitabilmente la società”. (Seb)