Grecia-Bulgaria: Denkov incontra Mitsotakis ad Atene, focus su esportazione grano

- Il premier bulgaro, Nikolaj Denkov, in visita oggi ad Atene, ha incontrato l’omologo greco, Kyriakos Mitsotakis, con cui ha discusso dell’esportazione del grano dalla rete ferroviaria della Bulgaria verso i porti di Alessandropoli e Kavala. Lo riporta l’emittente televisiva “Bnt”. “C’è l’opportunità di aumentare significativamente la capacità di trasporto del grano attraverso il nostro sistema ferroviario”, ha affermato Denkov, aggiungendo che bisogna capire quale sia “la prontezza dei porti greci per ricevere queste forniture”. Durante il colloquio, il premier bulgaro ha sottolineato al suo omologo gli “ottimi rapporti” e gli “interessi reciproci” dei due Paesi. Da parte sua, Mitsotakis ha affermato che la Bulgaria è “un importante partner economico per la Grecia e un’importante destinazione per gli investimenti diretti greci”. “Abbiamo molte questioni su cui poter lavorare insieme e sono certo che le discuteremo in modo approfondito, sulla base della nostra agenda europea”, ha detto il premier greco. Al termine dell’incontro tra i due primi ministri, le delegazioni di Bulgaria e Grecia si sono riunite per discutere nel dettaglio delle relazioni commerciali e economiche e scambiare opinioni in materia di energia, trasporti e migrazione. (Seb)