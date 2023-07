Roma: cardiopatico 73enne colto da malore, carabinieri gli salvano vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cardiopatico di 73 anni è stato colto da un malore ma è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri. E' successo oggi pomeriggio alle 14.20 circa a Roma, quando una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile, in transito su via Tiburtina, altezza Metro Rebibbia, richiamati da alcuni passanti, sono intervenuti per un uomo, 73 anni, pensionato romano, colta da malore e cardiopatico. Secondo quanto ricostruito, all'arrivo dei militari, l'uomo presentava il volto pallido, occhi vitrei, freddo al tatto, non rispondeva agli stimoli, battito e respiro non risultavano presenti. I militari lo hanno posizionato supino, effettuando manovre di primo soccorso sino a quando l'anziano è tornato a respirare. I sanitari con ambulanza, giunta dopo, hanno stabilizzato i parametri vitali e lo hanno trasportato in codice giallo al Sandro Pertini, non in pericolo di vita. Durante l'attesa del 118, i carabinieri, sempre vicini all'uomo colto da malore, lo hanno protetto dal caldo con un ombrello recuperato all'interno di un vicino bar. (Rer)