G7: incontro Guterres-Meloni, ampio sostegno per presidenza italiana

- A margine del secondo vertice sui sistemi alimentari, in corso alla Fao, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha avuto un bilaterale con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi che parlano di un "cordiale colloquio" che è stato l’occasione per "rinnovare la solidità dei rapporti tra l’Italia e le Nazioni Unite e il forte impegno del governo nell’agenda multilaterale". Il segretario Guterres - riferiscono le stesse fonti - ha espresso "forte interesse per la prossima presidenza italiana del G7" e ha assicurato "un ampio sostegno al presidente Meloni". Il presidente del Consiglio ha illustrato la visione della politica estera italiana, l’impegno per l’Africa, una collaborazione paritaria e sostenibile con le nazioni del Sud globale, l’impegno per la costruzione di nuove catene del valore su "un modello non predatorio". Guterres, da parte sua, "ha condiviso l’impostazione italiana sull’immigrazione e, anche in questo caso, assicurato il supporto delle Nazioni Unite". Per il segretario generale dell'Onu, la presidenza italiana del G7 sarà "un’occasione importante per discutere anche della riforma del sistema finanziario internazionale, del ruolo della Banca mondiale e del Fondo mondiale internazionale che hanno bisogno di essere rafforzati". Meloni - concludono le fonti della presidenza del Consiglio - ha ricordato che "quello che accade in Africa poi torna da noi" e Guterres ha ribadito la validità del piano del governo italiano perché c’è bisogno "di un approccio europeo". (Rin)