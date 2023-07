Germania: al via processo contro marocchino accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi al tribunale di Duesseldorf il processo contro un marocchino accusato di aver svolto attività di spionaggio per il proprio Paese in Germania. Arrestato a Burscheid il 14 novembre 2022, l’uomo avrebbe monitorato sostenitori del movimento di opposizione marocchino Hirak in territorio tedesco. Secondo la Procura generale federale (Gba), tale attività sarebbe stata svolta su incarico della Direzione generale per gli studi e la documentazione (Dged), l'agenzia di intelligence esterna del Marocco. Il servizio avrebbe retribuito il sospetto agente con cinquemila euro. (Geb)