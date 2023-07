Onu: Fao, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile entro il 2030. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), nel giorno in cui si apre a Roma il Vertice Onu sui sistemi alimentari. Una valutazione preliminare dei circa 140 obiettivi, rivela il rapporto, mostra che solo il 15 per cento circa degli obiettivi è sulla buona strada, quasi la metà è moderatamente o gravemente fuori strada e circa il 30 per cento non ha visto alcun progresso o, addirittura, è regredito al di sotto dei parametri del 2015. Una confluenza di fattori - la pandemia di Covid-19, l'aumento dell'inflazione, la crisi del costo della vita, i disastri naturali e i conflitti regionali e nazionali - impediscono il progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) entro il 2030. Queste crisi di origine multipla hanno effetti di ricaduta che vanno oltre confini e indeboliscono gravemente i sistemi alimentari, che a loro volta possono innescare circoli viziosi di crisi sociali, (geo)politiche, economiche e ambientali aggravate e prolungate. (segue) (Com)