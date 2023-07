Onu: Fao, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi sociali, economici e ambientali nascosti associati ai sistemi alimentari odierni - prosegue il rapporto - ammontano all'incredibile cifra di 12 mila miliardi di dollari, minando decenni di risultati di sviluppo collettivo. Entro il 2030, stima la Fao, 575 milioni di persone vivranno ancora in condizioni di estrema povertà. Secondo il rapporto "Lo stato della sicurezza alimentare (Sofi) 2023, inoltre, i tassi di fame nel mondo sono rimasti relativamente stabili tra il 2021 e il 2022, ma sono ancora significativamente superiori ai livelli pre-Covid. In 2022, circa il 9,2 percento della popolazione mondiale, ovvero circa 691-783 milioni di persone, sperimentato la fame. Ciò rappresenta un aumento di 122 milioni di persone rispetto al 2019, prima la pandemia. Ci sono state notevoli variazioni regionali, con la fame in aumento nell'Asia occidentale, il Caraibi e tutte le subregioni dell'Africa. La prevalenza dell'insicurezza alimentare moderata o grave a livello globale è rimasta invariata per il secondo anno consecutivo, ma rimane ben al di sopra del livello pre-pandemico del 25,3 per cento. Tuttavia, l'insicurezza è leggermente diminuita dall'11,7 per cento nel 2021 all'11,3 per cento nel 2022, pari a 27 milioni di persone in meno. Il numero totale di persone con grave insicurezza alimentare nel 2022 era ancora approssimativo 900 milioni, con un incremento di 180 milioni rispetto al 2019. (segue) (Com)