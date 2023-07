Onu: Fao, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insicurezza alimentare continua a crescere in modo sproporzionato colpiscono le donne in tutto il mondo, sebbene il divario di genere nell'insicurezza alimentare si sia ridotto a livello globale, passando da una differenza di 3,8 punti percentuali nel 2021 a 2,4 punti percentuali nel 2022, suggerendo che l'impatto sproporzionato della pandemia sull'insicurezza alimentare delle donne si è ridotto a livello globale e in alcune regioni. Il rapporto Sofi rivela inoltre che il numero di persone che non possono permettersi una dieta sana è ancora in aumento salita. Più di 3,1 miliardi di persone nel mondo – o il 42 percento – non potevano permettersi una dieta sana nel 2021, con un aumento di 134 milioni di persone rispetto al 2019, prima della pandemia. Questo divario di accessibilità economica mina gli sforzi per promuovere la nutrizione e aggrava le sfide affrontate popolazioni vulnerabili. La malnutrizione rimane una preoccupazione urgente. (Com)