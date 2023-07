Lombardia: Di Marco (M5S), minaccia Bertolaso su chiusura pronto poccorso sintomo di caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Welfare di Regione Lombardia "minaccia di chiudere i Pronto soccorso se il Governo non sarà in grado di garantirne la sicurezza? Questo centrodestra è solo caos e improvvisazione. Una situazione di 'anarchia", per usare un’espressione cara a Bertolaso, che finisce inevitabilmente per ripercuotersi anche sulla sanità lombarda". Lo dice Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia. "Assurda la richiesta di fondi per vigilantes privati - prosegue Di Marco - quando medici e infermieri aspettano ancora i soldi degli adeguamenti contrattuali, promessi loro durante la pandemia. Possibile che i vigilantes siano l’unica risposta che Regione Lombardia è in grado di fornire per ogni problema: dalla sicurezza sui treni fino a quella per gli ospedali? Alla sicurezza devono pensarci le Forze dell’Ordine, spetta al Governo il compito di metterle nelle condizioni di lavorare". "Durante la discussione al prossimo assestamento di bilancio, presenteremo una proposta affinché siano realizzate campagne informative volte proprio a sensibilizzare e prevenire queste intollerabili violenze. È quanto possiamo fare da opposizione. Confidando al contempo che, chi per anni ha abusato della parola sicurezza ad ogni campagna elettorale, dimostri di sapere di cosa stesse parlando". Conclude il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale. (Com)