Fao: direttore Qu Dongyu, trasformazione sistemi alimentari costerà 4 mila miliardi di dollari fino al 2030

- La trasformazione dei sistemi alimentari necessaria per combattere il cambiamento climatico costerà da qui al 2030 circa 4.000 miliardi di dollari, per questo è fondamentale avere una finanza pubblica e privata attive e far leva su acceleratori trasversali per raggiungere gli obiettivi preposti. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura(Fao), Qu Dongyu, alla cerimonia di inaugurazione del Secondo vertice sui sistemi alimentari, in apertura oggi a Roma. “È necessario identificare soluzioni per migliorare la produzione, la nutrizione, l’ambiente e garantire che nessuno rimanga indietro”, ha detto Qu, sottolineando come tutti questi obiettivi dipendano dalla trasformazione dei sistemi alimentari attuali. “Abbiamo bisogno di portare avanti urgentemente questa trasformazione, di soddisfare la crescente domanda e ridurre le emissioni effetto serra”, ha detto ancora il direttore generale dell’agenzia Onu, per il quale le azioni devono puntare inoltre a “garantire un'occupazione dignitosa e l’accesso alla sicurezza alimentare” a livello globale.(Res)