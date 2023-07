Sport: Iraq, atleti scherma non giocheranno contro israeliani a mondiali Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione irachena di scherma e pentathlon moderno ha annunciato oggi il ritiro dei propri atleti dai confronti diretti con la squadra di Israele ai Campionati mondiali di scherma che si terranno a Milano dal 22 al 30 luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena "Shafaq". "Il sorteggio ha inserito la squadra irachena in un gruppo che include Israele, quindi i nostri giocatori si sono ritirati dalle competizioni individuali", ha dichiarato Azhar Ali, direttore dei media della Federazione. Ali ha puntualizzato che "il ritiro è limitato agli scontri con Israele, e i nostri giocatori parteciperanno ad altre competizioni con le squadre dei Paesi partecipanti". "La Federazione irachena non sarà penalizzato a seguito del ritiro, poiché siamo a conoscenza delle normative internazionali", ha concluso. Iraq e Israele non hanno relazioni diplomatiche.(Res)