Milano: perseguita e vende droga ad una minorenne, arrestato uomo di 32 anni

- Sabato scorso gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, hanno rintracciato e arrestato un cittadino del Marocco di 32 anni, da qualche tempo in città seppur privo di stabile dimora: l'accusa nei suoi confronti è di aver ceduto, in diverse occasioni da settembre 2022 allo scorso mese di gennaio, dosi di hashish a una minorenne, estorcendole denaro e sottoponendola a una allarmante persecuzione. Il nordafricano, conosciuto con il nomignolo di "Panthera", probabilmente perché invaghitosi della ragazza, l'aveva rifornita senza chiedere denaro in cambio e anzi offrendole in più occasioni anche dei drink. Ciò finchè la giovane, preoccupata dalle morbose attenzioni che il trentaduenne le riservava, lo aveva "bloccato" impedendogli di contattarla. Il rifiuto scatenava la reazione dell'uomo che, a quel punto, pretendeva il pagamento di una somma di denaro per la vendita della droga, somma che la giovane, spaventata dalle minacce di morte, riusciva a recuperare. La persecuzione ha raggiunto l'apice scorso mese di maggio, quando il nordafricano, in piazza Vittorio Emanuele II, si imbatteva nella ragazza e in una sua amica inseguendola e insultandola. In soccorso delle ragazze sono intervenuti anche due passanti, prima dall'arrivo della Polizia. (Com)